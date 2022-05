Cyclisme

Giro 2022 - Le profil de la 7e étape en vidéo : De la moyenne montagne pour donner des idées aux leaders ?

TOUR D'ITALIE 2022 - Après les sprinters, place aux attaquants ? De Diamante à Potenza, le Giro poursuit sa remontée vers le nord sur 196 kilomètres et plus de 4 500m de dénivelé positif. Quatre cols seront à franchir et l'étape devrait donc sourire à une échappée, à moins qu'un leader ne tente sa chance sur ces routes difficiles. Le profil de la 7e étape en vidéo.

00:01:04, il y a 8 minutes