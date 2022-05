Et de trois ! Ce vendredi, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s'est imposé au sprint lors de la 13e étape du Tour d'Italie, longue de 150 kilomètres et courue entre Sanremo, dans la Ligurie, et Coni, dans le Piémont. Le Français compte désormais trois succès sur cette édition 2022 du Giro. A l'arrivée, il devance l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve évidemment son maillot rose de leader du classement général. L'Espagnol possède toujours douze secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Cette étape de transition n'avait finalement de transition que son nom. Le classement général en a même été chamboulé. A 114 kilomètres de l'arrivée, dans cette étape de plaine, un coup de tonnerre est intervenu avec l'abandon de Romain Bardet (DSM), quatrième du classement général au début de cette journée à 14'' de la tête. Le Français, malade depuis la veille, n'a pas tenu.

Cette étape était partie très fort dès le passage au kilomètre 0 avec les traditionnelles attaques qui ont fusé. Les hommes de tête ont tenu jusqu'à 500 mètres de la ligne Le peloton, composé alors encore de 164 coureurs, n'a attendu que dix petits kilomètres avant de laisser partir la fameuse échappée du jour. Une échappée composée de cinq coureurs : le Français Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), les Italiens Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) et Mirco Maestri (EOLO-Kometa) et les Néerlandais Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) et Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma). Pour un écart qui n'a jamais été au-delà des 6'40''.

Les sprinters se font faits très peur

A 100 kilomètres de l'arrivée, lors de la seule ascension du jour, classée en troisième catégorie, Le Colle di Nava, long de 10.1 kilomètres avec des pentes moyennes à 6.8%, Filippo Tagliani a baissé les bras et les quatre autres coureurs ont poursuivi leurs efforts. Des efforts qui ont finalement bien failli les emmener jusqu'au bout, puisque le peloton ne les a rattrapés qu'à seulement 600 mètres de la ligne. Dans le peloton, on a pourtant bien tenté de s'organiser, avec différentes équipes de sprinteurs qui se sont relayés devant, passé le sommet. Car en plus de jeudi prochain, cette étape était promise à l'un des leurs.

Malgré les efforts conjugués des formations DSM, Cofidis, Groupama-FDJ, Israel Premier Tech ou bien encore Quick-Step Alpha Vinyl, le peloton a eu toutes les peines du monde à revenir. Pourtant, le vent et son accélération ont entraîné une cassure derrière. Une grande partie de l'équipe Alpecin-Fenix, Simon Yates ou bien encore Richie Porte ont été piégés à 28 kilomètres de l'arrivée, avec un retard conséquent à l'arrivée.

Konovalovas a tout changé

Tout a changé à 17 kilomètres de l'arrivée, avec un écart qui s'élevait encore à 2'16'', lorsque Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) a pris les choses en main, lui qui effectue d'habitude son travail pour Arnaud Démare dans les trois-quatre derniers kilomètres. Malgré l'absence, dans le final, de l'un de ses plus fidèles lieutenants, le Français a donc eu le dernier mot, après les cinquième et sixième étapes. Porteur du maillot Cyclamen, le pensionnaire de la formation Groupama-FDJ a évidemment consolidé sa tunique, avec trois points supplémentaires glanés lors du sprint intermédiaire de Pieve di Teco puis ceux sur la ligne. Désormais 117 unités le séparent de son nouveau dauphin, à savoir le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl).

A l'issue de cette nouvelle étape, le Tricolore revêt son 32e maillot de meilleur sprinteur, soit autant que Franco Bitossi. Quant au niveau du classement général, les espoirs tricolores sont désormais sur les épaules de Guillaume Martin (Cofidis), nouveau cinquième, à 28 secondes de la tête. Après la deuxième étape en ligne la moins longue, place à la plus courte. Ce samedi, pour la 14e étape longue de 147 kilomètres, les coureurs relieront Santena à Turin, avec deux cols de deuxième catégorie. L'issue ne sera évidemment pas la même.

