Cyclisme

Giro 2022 - Les leaders se neutralisent, Porte abandonne, Bouwman lève les bras : le résumé vidéo de la 19e étape

TOUR D'ITALIE - Cette 19e étape du Giro entre Marano Lagunare et le sanctuaire de Castelmonte a été marquée par la victoire de Koen Bouwman et un statu quo à la tête du classement général. La course ne s'est agitée que dans la dernière ascension et les trois leaders du classement général Richard Carapaz, Jai Hindley et Mikel Landa se sont marqués de près.

00:03:17, il y a 2 heures