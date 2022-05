Budapest est le centre du monde du cyclisme depuis vendredi. Après avoir accueilli le départ de la 1re étape hier, la capitale hongroise est le théâtre de la 2e étape ce samedi. Le Tour d'Italie est à suivre sur les antennes et applications Eurosport du 6 au 29 mai, date de l'arrivée à Vérone. Chaque jour, les Rois de la Pédale prendront l'antenne quelques dizaines de minutes avant le départ de l'étape pour discuter des enjeux de la journée. Chaque étape sera à suivre en intégralité.

Cette deuxième étape est un chrono individuel de 9,2 km qui favorisera les spécialistes de l’effort solitaire. Mais les puncheurs de la trempe de Mathieu van der Poel auront aussi leur mot à dire, le tracé étant très technique et se terminant par une petite bosse. Pour les favoris, parmi eux Richard Carapaz, Romain Bardet ou encore Miguel Angel Lopez, il s'agira de ne pas perdre trop de temps. La deuxième étape est à suivre EN DIRECT commenté sur notre site.

16h34 : MEILLEUR TEMPS POUR MATTEO SOBRERO ! Le champion d'Italie du chrono, coureur de BikeExchange-Jayco, repousse Kamna à 5 secondes ! Son temps : 12'03".

16h28 : Alors que Guillaume Martin en termine au 35e rang provisoire, à 28" du meilleur temps, Attila Valter, la vedette du cyclisme hongrois, s'élance sous les vivats !

16h26 : Très bon temps pour Pavel Sivakov ! Quatrième chrono pour le Français, à 4" seulement de Kamna. Une belle réaction de la part du coureur d'INEOS-Grenadiers, qui avait concédé quelques secondes hier.

16h15 : Excellent chrono pour Thymen Arensman (DSM) ! Le prometteur néerlandais a repris huit secondes à Kamna dans la bosse. Il échoue à une demi-seconde seulement de l'Allemand.

16h12 : Sixième au pied de la bosse, Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) doit finalement se contenter de la 15e place provisoire à 20" de Kamna. Déception pour le rouleur suédois.

16h07 : Le maillot rose Mathieu van der Poel est loin d'être un spécialiste de l'effort solitaire. Mais son punch, ses qualités de vireur et sa classe naturelle en font tout de même l'un des favoris du jour. L'an passé, sur un parcours bien plus roulant, il avait épaté son monde en prenant la 5e place du chrono de Laval sur le Tour de France, à 1" de Wout van Aert notamment, ce qui lui avait permis de conserver son maillot jaune. Depuis, il n'a plus disputé le moindre chrono.

15h55 : Voici le classement provisoire après l'arrivée des 100 premiers coureurs :

1. Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), les 9,2 km en 12'07"

2. Edoardo Affini (Jumbo-Visma), à 2"

3. Callum Scotscon (BikeExchange-Jayco) à 7"

4. Jos Van Emden (Jumbo-Visma), à 12"

5. Jonathan Castroviejo (INEOS-Grenadiers), à 13"

...

19. Anthony Perez (Cofidis), à 24"

15h49 : Chrono appliqué pour Arnaud Démare. Le sprinteur français signe le 27e temps provisoire à 28".

15h45 : Le manager de Groupama-FDJ Marc Madiot, ravi de la montée de Laval en L2, revient sur la fin de la 1re étape d'Arnaud Demare, qui a cassé une cale dans les derniers kilomètres lors de la première journée du Giro. Pour le boss de l'équipe Groupama-FDJ, la priorité est déjà de gagner une étape mais il annonce que son groupe va s'illustrer.

15h40 : NOUVEAU MEILLEUR TEMPS ! Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) passe devant Affini pour deux secondes. L'Allemand a néanmoins un peu coincé dans les dernières rampes. Il avait 6" de marge à l'intermédiaire situé au pied de la bosse, à 1,3km de l'arrivée. Vu ses qualités de grimpeur, on pensait à l'inverse capable qu'il pourrait creuser davantage l'écart.

15h37 : Lilian Calmejane (AG2R Citroen) termine au 20e rang provisoire, à 24" d'Affini. Pour l'heure, le premier Français au classement est Anthony Perez (Cofidis), 14e à 22".

15h33 : Vainqueur hier de la 1re étape, le maillot rose Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s'élancera en dernière position, à 16h55, une minute après Biniam Girmay. Pour notre consultant Jacky Durand, le Néerlandais a les capacités pour conserver sa tunique de leader à l'issue de ce chrono court, technique et qui se termine par une petite bosse qui sied à ses qualités de puncheur.

15h30 : Près de la moitié des coureurs en ont déjà terminé. Pour l'heure, l'Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) détient le meilleur temps en 12'10" et devance de 9" devant son coéquipier Jos Van Emden et de 11" l'Espagnol Jonathan Castroviejo (INEOS).

15h20 : Découvrez le profil de cette 2e étape en vidéo.

15h08 : Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue pour suivre en direct la 2e étape du Tour d'Italie 2022. Il s'agit ce samedi d'un chrono de 9,2 kilomètres dans les rues de Budapest.

