Cyclisme

Giro 2022 - Tom Dumoulin a dit adieu à ses ambitions : "Ça n'allait pas, tout simplement"

TOUR D'ITALIE 2022 - Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) a concédé plus de neuf minutes sur la première étape de montagne du Giro, à l'Etna. Le Néerlandais, vainqueur de l'épreuve en 2017, avait des ambitions au général mais aujourd'hui la victoire, et sans doute le podium, ne sont plus à sa portée. Il a expliqué au micro d'Eurosport sa défaillance du jour.

00:00:43, il y a une heure