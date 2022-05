Cyclisme

GIRO 2022 - Un quatuor à l'arrivée et Bouwman a réglé tout le monde au sprint

TOUR D'ITALIE 2022 - Après s'être détachés dans la Sellata, dernier col répertorié de cette 7e étape, Formolo, Mollema, Dumoulin et Bouwman ont terminé ensemble, vendredi, pour se disputer la victoire au sprint. Dans un ultime mur menant à la ligne d'arrivée, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), nouveau meilleur grimpeur, a été le plus rapide. Mollema prend la 2e place et Formolo complète le podium.

00:01:15, il y a 29 minutes