Cyclisme

Giro - Bousculade et jet de bidon : les excuses de Juan Pedro Lopez après sa légère altercation avec Sam Oomen

GIRO - Juan Pedro Lopez a été brillant de persévérance, dimanche, en direction du Blockhaus. Le grimpeur de la Trek - Segafredo a réussi à sauver son maillot rose pour 12 secondes, à l'issue de la 9e étape. Mais il a montré un visage moins positif lors de la course, via une légère altercation avec Sam Oomen (bousculade et jet de bidon). Lopez a présenté ses excuses pour cela, peu après l'étape.

00:00:23, Hier à 12:10