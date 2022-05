Cyclisme

Giro - Clément Davy (Groupama-FDJ) répond à Démare : "Tous les jours, je grimace un peu plus en rentrant dans le bus"

TOUR D'ITALIE - Clément Davy dispute son 1er grand Tour sur le Giro 2022 avec la Groupama-FDJ. Et après quinze jours de course, cela lui réussit plutôt bien : entouré par une équipe soudée, le coureur français a participé aux trois victoires d'Arnaud Démare sur cette édition, au point d'accuser le coup, comme il l'a confié à Arnaud Démare et Colin Bourgeat dans notre podcast Bistrot Vélo.

00:04:02, Hier à 19:29