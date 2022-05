Rendez-vous en 2025 pour Gulio Ciccone ! Après 2016 et 2019, l’Italien de la Trek-Segafredo s’est offert son troisième succès sur les routes du Tour d’Italie en s’imposant sur la 15e étape de cette 105e édition, à Cogne, dimanche. Présent dans la grosse échappée (28 coureurs) du jour qui a mis 80 kilomètres pour sortir, il s’est isolé dans les plus forts pourcentages de la montée finale après de multiples attaques pour lever les bras, une première pour lui depuis février 2020. Si les favoris se sont offerts un jour de repos avant l’heure, Guillaume Martin (Cofidis) a lui récupéré 1'42'' en sortant en contre et retrouve le top 10 du général.

Ad

Giro L'arrivée en solitaire de Ciccone qui savoure un succès de prestige IL Y A 28 MINUTES

Plus d'informations à suivre...

L'attaque décisive de Ciccone à 19km de l'arrivée

Giro Sale début de journée pour le maillot rose : Carapaz chute après 8 km de course IL Y A 4 HEURES