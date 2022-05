Cyclisme

Giro - Guillaume Martin (Cofidis) : "J’ai, peut-être, presque plus de chances de gagner en restant avec les favoris"

GIRO - Guillaume Martin hésite. Interrogé par notre envoyé spécial Louis-Pierre Frileux, samedi au départ de la 20e et pénultième étape du 105e Tour d'Italie, le leader de Cofidis ne sait pas s'il doit anticiper ou patienter, pour avoir une chance de l'emporter. Entre Belluno et Marmolada (168 km), le 14e du classement général va-t-il tenter de se mesurer à Richard Carapaz, Jai Hindley and co. ?

00:01:56, il y a une heure