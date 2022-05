Cyclisme

Giro - Guillaume Martin (Cofidis) : "Je voulais surtout me faire plaisir"

TOUR D'ITALIE - Après le temps perdu lors de la 14e étape et sa dégringolade au général, Guillaume Martin avait besoin de se rassurer et aussi de se faire plaisir sur le vélo. Le coureur de la Cofidis s'est glissé dans l'échappée du jour pour grapiller quelques secondes et remonter dans le top 10. Suivez l'intégralité du Giro sur Eurosport.

00:01:27, il y a 44 minutes