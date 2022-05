On s’attendait à une première explication entre favoris et on l’a eue. Mais le vent de face dans la montée finale a empêché les écarts de se creuser et c’est à un sprint à six auquel on a assisté au sommet du Blcokhaus. C’est finalement Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) qui s’est imposé devant Romain Bardet (DSM), désormais 3e du général, et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). C'est le deuxième succès de la carrière de l'Australien sur le Giro.

Ad

Auteur d’une montée sensationnelle, Juan Pedro Lopez (Trek-Sqegafredo) conserve son maillot rose au terme d’une journée qui aura quand même causé la perte de nombreux favoris, comme Simon Yates, Gulio Ciccone ou Wilco Keldermann, à la dérive.

Giro Yates a été lâché dès le pied du Blockhaus IL Y A UNE HEURE

Pls d'infos à suivre...

Giro Un tout droit et Tesfatsion s'est fait peur IL Y A UNE HEURE