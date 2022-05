Cyclisme

Giro - Nens Peters : "Aujourd'hui l'objectif c'est d'être devant et de jouer la gagne"

TOUR D'ITALIE - Nens Peters a les crocs ! Après une journée déjà passée à l'avant lors de la 14e étape, le coureur d'AG2R espère bien récidiver pour la 15e étape et vise clairement la victoire à Cogne. Il estime avoir laissé moins d'énergie que d'autres lors des derniers jours et se sent en pleine forme. Suivez l'intégralité du Giro sur Eurosport.

00:01:32, il y a une heure