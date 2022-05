Ils n’avaient jamais levé les bras sur un grand tour. Ni même chez les pros. Ce sont pourtant bien ces trois-là qui se sont disputés la victoire, ce jeudi à Gênes, après s’être extraits d’une échappée de 25 coureurs dans le final de la 12e étape. Coureur le plus véloce au sein du trio, Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) s’est imposé au sprint devant son compatriote Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) et le Néerlandais Gijs Leemreize (Jumbo-Visma).

C’est la deuxième victoire consécutive sur ce Giro pour les Italiens. C’est également le 2e succès pour sa formation, après le triomphe sur la 1re étape de Mathieu van de Poel, également présent dans l’échappée mais trop juste cette fois-ci. Arrivé au sein du peloton avec neuf minutes de retard, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve le maillot rose.

Keldermann se replace

Le peloton a pu laisser filer car l’homme le mieux placé à l’avant, Wilco Keldermann (Bora-Hansgrohe) accusait 11 minutes de retard sur Lopez. Ce dernier a effectué la belle opération du jour au général. Arrivé à la 6e place avec 57 secondes de débours sur le trio gagnant, le Néerlandais a repris un peu plus de huit minutes sur les cadors. Il se replace au 13e rang à 2'51'' du maillot rose.

Après un passage au Passo del Bocco, où est remonté le douloureux souvenir du décès de Wouter Weylandt, tombé mortellement dans la descente sur le Giro en 2011, la bataille pour la victoire a démarré à 56 km du but. Rota a décoché la première flèche, dans l’ascension de la Colletta (9km à 4,4%), et l’Italien a visé dans le mille puisqu’il est allé jusqu’au bout en compagnie d’Oldani et Leemreize.

Van der Poel s’est garé dans la dernière côte

Les gros bras de l’échappée ont eu le tort de se regarder trop longtemps. Ils n’ont jamais pu combler la minute enregistrée au pied de Valico di Trensasco (4,3km à 8%), la 3e et dernière côte du jour. Van der Poel a explosé, laissant filer Mollema, Keldermann, Hamilton et Buitrago.Mais malgré une très bonne entente, ce quatuor n’a jamais pu rêver d’un retour.

Et Van der Poel s'est écarté...

Se sachant moins rapide au sprint, le grimpeur Leemreize, vainqueur de la Ronde de l’Isard en octobre dernier, a voulu surprendre ses deux concurrents en tentant le coup du kilomètre. L’attaque était bien sentie, à l’entrée de la dernière ligne droite, mais Oldani a réagi avec la vivacité qui s’imposait. Repris, Leemreize a tenté son va-tout en lançant, au désespoir, le sprint à 300 mètres de la ligne. Mais le Néerlandais de 22 ans s’est vite rassis.

Bon puncheur, 2e de la Volta Limburg Classic et 8e de la Drôme Classic cette année, Oldani n'avait plus qu'à disposer Rota avec une demi-roue d’avance et signer, à 24 ans, la première victoire de sa carrière. Un succès inattendu, comme l’était la veille celui d’Alberto Dainese (DSM). Le Giro, pour les Italiens, est définitivement bien lancé.

