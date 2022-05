Cyclisme

Jan Hirt remporte la 16e étape du Giro, Jai Hindley grignote, Richard Carapaz reste en rose : l'arrivée en vidéo

GIRO - Grande journée pour Jan Hirt et Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Le Tchèque de 31 ans a remporté la 16e étape du 105e Tour d'Italie mardi à Aprica, à l'issue d'une longue escapade. Il a devancé de 7" Thymen Arensman (DSM, 2e). Les favoris ont joué la 3e place au sprint... et Jai Hindley a dominé Richard Carapaz. Grâce à cette bonif' il ne compte plus que 3" de retard sur le maillot rose.

00:02:44, il y a une heure