Cyclisme

"Terrain pour Vincenzo Nibali", maillot rose en danger : présentation de la 14e étape du Giro dans les Rois de la Pédale

GIRO - La 14e étape du 105e Giro a de quoi faire saliver. Ce samedi, les coureurs vont parcourir 147 bornes entre Santena et Turin. Des montées courtes, des descentes propices à des attaques, un Vincenzo Nibali attendu, un maillot rose sous pression : voici la présentation de la course, par Lesly Boitrelle, Guillaume di Grazia et notre consultant Jacky Durand, vendredi lors des Rois de la Pédale.

00:03:06, il y a une heure