Cyclisme

TOUR D'ITALIE - "Je ne savais pas comment j'allais sprinter" : Démare soulagé après sa 3e victoire

TOUR D'ITALIE - Et de 3 victoires pour Arnaud Démare sur le Giro. Le coureur de la Groupama-FDJ conforte un peu plus son nouveau statut de Français le plus victorieux sur le Tour d'Italie. Un soulagement pour le Picard qui a douté face à la résistance des quatres hommes composant une échappée qui a longtemps résisté au peloton.

00:01:52, il y a une heure