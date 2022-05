Outsider du Tour d'Italie, le Portugais Joao Almeida devrait viser le classement général, a déclaré son équipe UAE-Emirates. Mais le Portugais n'est pas favori et il lui-même a désigné l'Equatorien Richard Carapaz comme le favori n°1 du Giro qui s'élance vendredi de Budapest. "Bien sûr, Richard (Carapaz) est l'un des meilleurs coureurs et le favori n°1, je dirais, a rappelé le coureur de 23 ans en conférence de presse. Il a déjà remporté le Giro (en 2019). Il a été très bon au Tour l'année dernière (3e) et à la Vuelta aussi (2e, l'année précédente)".

Après une épopée de 15 jours en rose, Joao Almeida, alors chez Deceuninck-Quick Step, avait craqué dans le Giro 2020 où il avait finalement échoué au pied du podium. L'an passé, le leadership partagé avec le Belge Remco Enevepoel ne lui avait pas permis de jouer totalement sa carte (6e) en première partie de course, à la différence de cette année puisqu'il est le leader unique d'UAE-Emirates.

"Nous allons garder un oeil sur tout le monde, mais surtout sur Richard (Carapaz)", a expliqué le Portugais, leader du Tour de Catalogne en mars jusqu'à ce que l'Equatorien ne renverse la course en attaquant à 120 kilomètres de l'arrivée de l'avant-dernière étape. Ce mouvement de course avait permis au leader d'Ineos de le devancer au classement général (2e), remporté par le Colombien Sergio Higuita. "Nous avons pu voir que Carapaz était mentalement fort pour être capable de tout donner, d'attaquer de loin, se souvient-il. Il n'avait aucune peur, rien. C'était vraiment fort de sa part et de celle de son équipe."

