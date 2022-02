La Montagne Verte, principale difficulté du Tour d'Oman, a couronné Jan Hirt (Intermarché), qui a gagné la 5e et avant-dernière étape de l'épreuve devant la révélation française Kévin Vauquelin lundi. Le Tchèque s'est isolé dans les deux derniers kilomètres de cette montée très pentue (5,7 km à 10,5 %) pour précéder de 39 secondes Vauquelin et son coéquipier d'Arkea-Samsic Elie Gesbert.

A la veille de l'arrivée, Hirt a délogé de la première place du classement général l'Italien Fausto Masnada, onzième de l'étape à près de deux minutes. Le Tchèque, 31 ans, n'avait plus gagné depuis son succès dans le Tour d'Autriche 2016. A 20 ans, Vauquelin, formé sur la piste et catalogué rouleur (champion de France en titre du contre-la-montre espoirs), a signé son meilleur résultat en montagne.

Le jeune Normand s'était déjà fait remarquer en prenant la troisième place d'une étape pour puncheurs dimanche. "On le découvre et nous sommes sans doute encore loin d'apercevoir tout son potentiel", avait commenté son directeur sportif Sébastien Hinault. Mardi, la 6e et dernière étape, favorable aux sprinteurs, se termine sur la Corniche de Matrah après 135,5 kilomètres.

