Pas de mauvaise suprise pour Jan Hirt (Intermarché). Le Tchèque a conservé la tête du classement du Tour d'Oman jusqu'à l'issue de l'épreuve, mardi, avec une dernière étape enlevée par le Colombien Fernando Gaviria (UAE). Hirt a dévancé l'Italien Fausto Masnada (Quick-Step), deuxième à une minute, et le Portugais Rui Costa (UAE).

Ad

Premier Français classé, Elie Gesbert (Arkea) a pris la quatrième place de l'épreuve alors que son jeune coéquipier Kévin Vauquelin (20 ans), révélation de la course, s'est classé sixième. Dans la dernière étape longue de 135,5 kilomètres, Gaviria, emmené par son "lanceur" argentin Maximiliano Richeze, a devancé l'Australien Kaden Groves et le Belge Amaury Capiot pour signer son deuxième succès. Il s'était déjà imposé jeudi dernier dans la première étape.

Tour d'Oman Hirt domine la Montagne Verte devant Vauquelin et prend la tête du général HIER À 12:28

Hirt, qui est âgé de 31 ans, a pris les commandes de la course lundi à l'arrivée au sommet de la Montagne Verte. Le Tchèque, dont la précédente victoire datait de 2016 (Tour d'Autriche), est l'un des bons grimpeurs du peloton. Il avait pris notamment, sous le déluge, la deuxième place de la dure étape du Mortirolo dans le Giro 2019, juste derrière l'Italien Giulio Ciccone. Hirt a succédé au palmarès au Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), qui s'était imposé lors des deux éditions précédentes (2018 et 2019). La course, créée en 2010, n'a pas été organisée en 2020 (deuil national) ni en 2021 (contexte sanitaire).

Tour d'Oman Vauquelin : "On veut faire un résultat au général" HIER À 06:12