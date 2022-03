Cyclisme

Tour de Catalogne - Frisson dans le peloton : Mattias Jensen est passé par-dessus le parapet dans une descente

TOUR DE CATALOGNE - Mattias Jensen a chuté de manière spectaculaire, mardi lors de la 2e étape entre L'Escala et Perpignan. Il est passé par-dessus le parapet en raison d'une bousculade entre trois coureurs, dans une descente. Le jeune Danois (21 ans) est remonté sur la route et a continué à prendre part à la course... avec un certain succès. Il a franchi la ligne au 10e rang et est 4e du général.

