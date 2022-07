Marianne Vos (Jumbo-Visma) affirme ses ambitions. Avant le week-end décisif de ce Tour de France femmes dans les Vosges, avec les étapes de montagne, la détentrice du maillot jaune s’est imposée pour la deuxième fois de cette édition, comme Lorina Wiebes (Team DSM) la veille, au sprint, passant la première la ligne d’arrivée à Rosheim. Alors que ses prestations demain et dimanche seront scrutées de près, elle consolide son maillot jaune au terme d’une étape marquée par la belle débauche d’énergie de Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope) et la chute de Wiebes.

Décidément, il est difficile de résister à Marianne Vos dans cette Grande Boucle. La Néerlandaise, déjà vainqueure à Provins, a récidivé ce vendredi, réglant encore toutes ses concurrentes dans un final haletant, devant les championnes du monde Marta Bastianelli ou Elisa Balsamo, pour signer sa 242e victoire en carrière et rendre ce Tour de France un peu plus magique. La coureuse de l’équipe Jumbo-Visma a parfaitement géré la course, longtemps animée par des Françaises.

Marie Le Net a tout tenté

Car dans cette étape partie de Saint-Dié-des-Vosges, c’est Audrey Cordon-Ragot, la porteuse du maillot bleu-blanc-rouge, et surtout Marie Le Net, de l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope, qui ont rapidement tenté de dynamiter la course, en compagnie de 12 coureuses, se détachant à plus d’une minute du peloton. Si la première est finalement rentrée dans le rang, frustrée, à 11 kilomètres de l’arrivée, la Tricolore de 22 ans a réalisé une course pleine de courage, empochant au passage cinq points dans la course au maillot à pois.

