Cyclisme

TOUR DE FRANCE DAMES 2022 - Crash de Cavalli et Muzik et victoire de Vos : le résumé de la 2e étape

Ce lundi entre Meaux et Provins, de nombreuses chutes ont émaillé la 2e étape du Tour de France femmes. Entre Maria Cavalli et Evita Muzic de la FDJ Suez Futuroscope, entre autres, de nombreuses coureuses ont fini à terre. Une a tenu bon, c'est Marianne Vos : la Néerlandaise de la Jumbo-Visma a réussi à remporter l'étape et à prendre le maillot jaune : voici le résumé d'une journée mouvementée.

00:02:37, il y a 31 minutes