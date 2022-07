Cyclisme

TOUR DE FRANCE FEMMES - La Super Planche des Belles Filles et le Tour pour van Vleuten : le résumé

TOUR DE FRANCE FEMMES - Annemiek van Vleuten (Movistar) aura assommé et conquis le Tour en 48h. Après sa victoire au Markstein hier suite à une échappée de plus de 60km qui lui a permis de prendre la tête du général, la Néerlandaise s'est imposée en jaune à la Super Planche des Belles Filles lors de la 8e et dernière étape et ce malgré plusieurs incidents mécaniques au cours de l'étape.

