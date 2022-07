Cyclisme

TOUR DE FRANCE FEMMES - Van Vleuten : "Après 6 jours à survivre, je visais les plus gros écarts"

TOUR DE FRANCE FEMMES - C'est une démonstration qu'a proposée Annemiek van Vleuten (Movistar) lors de la 7e étape entre Sélestat et Markstein. La Néerlandaise en difficulté depuis le début du Tour a écrasé la course, ne laissant que des miettes à ses concurrentes reléguées à plus de 3 minutes au général. Réécoutez son interview d'après-course.

00:02:25, il y a une heure