Cyclisme

TOUR DE FRANCE FEMMES - La machine Van Vleuten s'est réveillée, Vos impuissante : le résumé de la 7e étape

TOUR DE FRANCE FEMMES - Seule au monde ! Voilà comment l'on pourrait qualifier l'étape d'Annemiek van Vleuten (Movistar). La Néerlandaise a surclassé la course entre Sélestat et Markstein. Partie à plus de 60km de l'arrivée, elle a relégué sa première poursuivante à plus de 3 minutes au général et s'empare du maillot jaune à une étape de l'arrivée. Revivez le show van Vleuten en vidéo.

00:02:18, il y a une heure