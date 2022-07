Cyclisme

Tour de France - Un chrono, plus d'étapes, une coureuse de plus par équipe... Quelles évolutions pour le Tour 2023 ?

TOUR DE FRANCE - Après six étapes, les Rois de la Pédale se penchent déjà sur 2023 et sur les évoutions possibles pour le Tour de France femmes. Que faut-il pour améliorer cette épreuve ? Nos consultants Jacky Durand et Roxane Fournier ainsi que nos journalistes Guillaume Di Grazia et Louis-Pierre Frileux en débattent. Suivez le Tour de France femmes sur Eurosport.

00:03:31, il y a une heure