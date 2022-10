Il manquait une chose : un contre-la-montre. En huit étapes, le Tour de France Femmes 2022 avait proposé un large éventail du cyclisme sur route, pour sa première édition. Mais pas de chrono. En 2023, le deuxième opus ajoutera la pièce qui faisait défaut à cette entrée en matière et il ne fera pas semblant, puisque l’effort solitaire au programme, autour de Pau sur 22 bornes, sera l’épilogue de l’épreuve cornaquée par Marion Rousse.

La veille, la 7e étape aura peut-être achevé de décanter la course au maillot jaune, avec une arrivée au Tourmalet (17 km à 7,3% de pente moyenne), géant du parcours dévoilé ce jeudi au Palais des Congrès, à Paris. Il l’a été quelques minutes avant la révélation du parcours du Tour de France 2023, conjugué au masculin. L'été prochain, les rôles seront inversés, les dames (du 23 au 30 juillet) prendront le relais des messieurs (du 1er au 23 du même mois).

Cette fois : pas de départ à Paris

En 2022, cet enchaînement avait été identique, mais couplé d’une proximité géographique, avec les Champs- Élysées comme cadre commun. Pas cette fois. Le Tour de France Femmes s’élancera de Clermont-Ferrand en 2023, pour une 1re étape en "boucle". Les reliefs du cœur de la France pourraient ainsi permettre d’opérer une première sélection, parmi les prétendantes au couronnement.

Une seule étape de montagne

La suite ? Une descente vers les Pyrénées - sans étape de montagne jusqu'au Tourmalet - qui dessinera un "Tour" différent du premier, durant lequel l’est de la France avait été à l’honneur. Il en faudrait plus pour priver Annemiek van Vleuten, tenante du titre et (entre autres) championne du monde, du statut de favorite. La Néerlandaise de 40 ans a prévu d’arrêter à la fin de la prochaine saison. Avec un "TDF" encore plus complet en poche ?

Le détail des 8 étapes

1re étape : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand (124 km) - De plat

2e étape : Clermont-Ferrand - Mauriac (148 m) - Accidentée

3e étape : Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147 km) - De plat

4e étape : Cahors - Rodez (177 km) - Accidentée

5e étape : Onet-le-Château - Albi (126 km) - De Plat

6e étape : Albi - Blagnac (122 km) - De plat

7e étape : Lannemezan - Tourmalet (90 km) - De montagne

8e étape : Pau - Pau (22 km) - Contre-la-montre

