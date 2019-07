Son cinquième podium aura donc été le bon. Déjà monté quatre fois sur la boîte depuis le départ de Bruxelles, Caleb Ewan ne s'était pas encore hissé sur la première marche au cours de ce Tour, qui est le premier de sa carrière. Son heure est enfin arrivée ce mardi, à Toulouse. Au terme d'un sprint massif à couteaux tirés, le leader de Lotto-Soudal a coiffé sur le fil Dylan Groenewegen, qui avait lancé de loin. Trop loin malgré les derniers hectomètres en faux-plat descendant.

Ewan succède à Mark Cavendish, le dernier à avoir levé les bras à Toulouse, en 2008. Le natif de Sydney complète sa collection en grand tour puisqu'il comptait déjà des succès sur le Giro (3) et sur la Vuelta (1). Pas mal pour un coureur qui vient de fêter ses 25 ans.

Dix-septième de l'étape, Julian Alaphilippe a passé une tranquille journée en jaune à la veille de l'entrée des Pyrénées. Au classement de cette 12e étape, l'Auvergnat est le deuxième Français puisque Warren Barguil a pris une étonnante 10e place. "Wawa" a pallié la nouvelle faillite du sprinteur d'Arkéa-Samsic, Andre Greipel, que le Breton avait pourtant replacé dans les premières positions à cinq kilomètres de l'arrivée.

Un De Gendt en cache un autre

Au lendemain de la première journée de repos, les équipes de sprinteurs ont fait le nécessaire pour s'expliquer une dernière fois avant les Pyrénées. Jumbo-Visma, Lotto-Soudal et Deceuninck-Quick Step n'ont jamais laisse plus de 3'30'' d'avance à l'échappée de quatre coureurs. On y trouvait les deux régionaux de l'étape, l'Albigeois Lilian Calmejane (Total-Direct Energie) et le Toulousain Anthony Perez (Cofidis). Ce dernier était accompagné d'un coéquipier, l'inusable Stéphane Rossetto, en quête du prix du super-combatif du Tour. Le Belge Aimé de Gendt (Wanty-Goubert) complétait le quatuor.

Ce dernier a distancé ses compagnons à 11 kilomètres de l'arrivée. Peut-être inspiré par son homonyme du peloton, Thomas, avec qu'il n'a aucun lien de parenté, le Belge a mené la vie dure au peloton. L'écart était encore de 40'' à huit kilomètres du but. Mais dans le dernier faux-plat montant, à 4,5 kilomètres de la ligne, De Gendt a fini par rendre les armes. Le sacre des sprinteurs était alors inévitable. Ewan levant les bras dans la ville rose, cela fait désormais dix vainqueurs différents en autant d'étapes en ligne depuis le début du Tour. Une première depuis 1996.

Pinot fait son retour dans le top 10

Comme prévu, il ne s'est pas passé grand-chose durant les 167,5 kilomètres qui ont amené les coureurs au pied des Pyrénées, qui débuteront jeudi. Mais vu qu'il se passe toujours quelque chose sur le Tour, une chute a impliqué Richie Porte et Nairo Quintana à 30 kilomètres de l'arrivée. Plus de peur que de mal pour l'Australien et le Colombien. Les deux hommes sont revenus dans le paquet cinq kilomètres plus tard. Touché à l'épaule droite, Niki Terpstra a lui abandonné. Autre coureur meurtri, l'ancien maillot jaune Giulio Ciccone a cédé 12 minutes, ce qui le fait reculer de la 10e à la 29e place au général. Bien malgré lui, Thibaut Pinot fait ainsi son retour dans le top 10. Le début de la remontada pour le Franc-Comtois ?