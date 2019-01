Chris Froome et Geraint Thomas disputeront le Tour, Egan Bernal désigné leader sur le Giro

Le Tour d'Italie se courra sans le tenant du titre. La formation Sky a dévoilé ce mardi le programme de ses principaux coureurs pour la saison 2019. Christopher Froome et Geraint Thomas se concentreront sur le Tour de France. Le premier cité ne défendra donc pas sa couronne sur le Giro. C'est Egan Bernal qui sera le leader de l'équipe britannique lors de la course transalpine qui débutera à Bologne le 11 mai prochain.

"Ça a été une décision difficile à prendre de ne pas retourner sur le Giro défendre le maillot rose, explique Froome sur le site de la Sky. J'ai des souvenirs incroyables de l'an dernier mais je pense qu'avec pour principal objectif le Tour de France, c'est mieux que je ne sois pas sur le prochain Giro."

Et le Britannique de 33 ans d'ajouter : "Je suis à un point de ma carrière où je dois commencer à penser au type d'héritage que je veux laisser. Et si je suis capable de gagner le Tour de France pour la cinquième fois, je rejoindrais l'élite des coureurs – seulement quatre personnes l'ont réussi – et ce serait juste fabuleux."

Bernal leader sur le Giro

Geraint Thomas sera donc sur aussi sur le Tour de France, lui qui a gagné la course l'an passé à la surprise générale. "Le principal objectif pour moi sera de retourner sur le Tour de France et d'obtenir le meilleur résultat possible, dit-il. Peut-être que si je n'avais pas remporté le dernier Tour de France, j'aurais opté pour un programme Giro/Vuelta mais avec ce succès, je vais avoir le numéro un sur le dos et ce serait triste de ne pas y retourner et de ne pas y retourner à 100%."

Egan Bernal semble se satisfaire de la situation, lui qui hérite à 21 ans d'un statut peu évident à assumer sur une course aussi difficile que le Tour d'Italie. "Le Giro, c'est la course que j'aime vraiment, argumente-t-il. Je vis en Italie depuis trois ans, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas et j'apprécie beaucoup les fans italiens. Je connais les routes. Je veux faire une bonne course." Pour le Colombien, ce sera une belle opportunité de s'affirmer encore un peu plus.