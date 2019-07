Il y a la partie émergée de l'iceberg. La sensation que pour Thibaut Pinot, tout s'est écroulé en un claquement de doigts, vendredi sur la route de Tignes, dès le début de la 19e étape. Et il y a la partie immergée, celle où était restée tapis une vérité : le leader de la Groupama-FDJ, 5e du général au matin de ce deuxième acte du triptyque alpestre, souffrait de la cuisse gauche depuis deux jours. La douleur est devenue insupportable et il a été distancé lors de la première heure de course, avant de jeter l'éponge à la fin de celle-ci.

Tout est parti d'un incident auquel Pinot a cru échapper, mercredi lors de la 17e étape. "Il a évité une chute il y a deux jours (mercredi, ndlr), a expliqué Philippe Mauduit, directeur sportif de la Groupama-FDJ au micro de France Télévisions. Il a tapé le guidon. Sur le plat, cela allait, mais entre la difficulté de l'étape d'hier (de jeudi) et la difficulté du départ ce matin (vendredi), c'était juste impossible de continuer."

Vidéo - Terrible image : le moment où Pinot a quitté le Tour en larmes 01:36

Une légère amélioration... insuffisante

"Thibaut Pinot souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche, a développé la Groupama-FDJ, via un communiqué. Il a terminé la 18e étape du Tour de France avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu." Mais le grimpeur français de 29 ans, capable de terminer dans le groupe des favoris à Valloire jeudi, malgré ce handicap, avait l'espoir de voir la situation se rétablir.

"Sentant une légère amélioration passagère liée aux soins prodigués par l'équipe médicale jeudi soir, Thibaut Pinot a souhaité prendre le départ de la 19e étape" a ainsi ajouté son équipe. Avant de préciser que l'amélioration avait été "insuffisante pour qu'il soit compétitif." Un crève-cœur pour Pinot. Un peu plus d'un an après avoir vu ses chances de podium s'envoler lors de la 20e étape du Giro 2018, à la suite d'une spectaculaire défaillance, il a dit adieu à ses ambitions de sacre à deux jours de Paris.