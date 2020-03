Annulation, report, huis clos ? Tous les scénarios sont envisageables pour le Tour de France 2020 qui devait s'élancer de Nice le 27 juin pour rallier Paris le 19 juillet. Cette semaine, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a reconnu que chaque scénario était sur la table et que celui d'un huis-clos était possible. Selon la télévision belge RTBF, Amaury Sport Organisation (ASO) se laisse jusqu'au 15 mai pour prendre une décision.

Envisager un Tour de France un huis-clos est-il envisageable ? "Cette course, ce sont des millions de personnes qui viennent voir les coureurs de près, avance pour la RTBF Stéphane Villain, maire de la commune de Châtelaillon-Plage ville-départ de la 11e étape. Même si les images prises en télévision sont belles, que cela donne envie après le Tour d’aller visiter des choses ici ou là, cela dénaturerait complètement cet événement. Cela n’aurait pas la même saveur." Économiquement le coup serait dur pour les villes et villages de France pour qui la Grande Boucle est un formidable aimant à touristes. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration notamment, à l'arrêt actuellement, espèrent pouvoir se refaire la santé grâce à la plus grande course cycliste du monde.

tour de franceGetty Images

Fin juillet-début août, une fenêtre pour le Tour ?

"On investit beaucoup d’argent parce que le Tour est une magnifique vitrine pour notre ville", confirme Michel Valla, maire de Privas. On sait que nos commerçants vont avoir un retour. Mais sans spectateur, sans visiteur, cela n’a plus de sens." Le Tour à huis clos, ce n'est donc pas une option pour eux. Certains proposent de décaler le départ de quelques semaines. Les Jeux Olympiques de Tokyo reportés, le début du mois d'août s'est libéré.

A quel moment l'organisateur du Tour va se décider ? Le plus tôt sera le mieux puisque les villes ont besoin de temps pour préparer la venue de l'énorme barnum qui entoure la Grande Boucle. Mais tant que l'épidémie de Covid-19 n'est pas circonscrite en France, impensable pour ASO d'annoncer que le Tour de France 2020 aura lieu aux dates prévues. Selon la RTBF, c'est autour du 15 mai que Christian Prudhomme et ses équipes prendra et annoncera une décision. Mardi, Romain Bardet expliquait que "penser que le Tour puisse se tenir totalement normalement" était "compliqué". C'est effectivement la tendance actuelle.