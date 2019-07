Décidément, Julian Alaphilippe n'en finit plus d'étonner et de poursuivre un Tour de France de rêve. Vainqueur d'étape en puncheur à Epernay puis en rouleur à Pau, le Tricolore est LE grand bonhomme de cette édition 2019. Il en est surtout le leader depuis un bon moment. Après avoir récupéré la tunique jaune au soir de la 3e étape, il ne l'a quitté que deux jours au profit de Gulio Ciccone. L'Italien de la Trek-Segafredo avait profité de son échappée sur la route de la Planche des Belles Filles lors de la 6e étape pour s'en emparer.

Mais Alaphilippe ne lui aura laissé que deux jours avant de le récupérer à Saint-Etienne. Et, depuis, cette tunique de leader est sa chasse-gardée. A Foix, le puncheur de la Deceuninck-Quick Step a endossé la tunique jaune de leader pour la 11e fois. Autant dire qu'il déjà certain de laisser une trace majeure dans l'histoire de la Grande Boucle. Même sans gagner le Tour. Il faut dire qu'ils ne sont pas si nombreux à avoir porté le maillot jaune au moins dix jours sur une édition du Tour de France sans parvenir à le ramener jusqu'à Paris. Sur 55 coureurs avec au moins dix maillots jaunes dans un même Tour, seuls huit n'ont pas inscrit leur nom au palmarès, dont cinq Français.

Mieux que Voeckler, loin de Vietto

En sauvant sa tunique de leader au Prat d'Albis, Julian Alaphilippe a dépassé pas mal de maillots jaunes malheureux en fin de Tour. On pense notamment à son compatriote Thomas Voeckler, auteur de deux épopées de dix jours en 2004 et 2011, mais aussi au Belge Gilbert Desmet, qui aura été dix jours leader sur le Tour 1963. Il en profite également pour égaler Pascal Lino et son épopée de onze jours en 1992 et, sauf chute, devrait égaler à Nîmes au terme de la 16e étape les douze jours en jaune du Belge Georges Vandenberghe en 1968 et des Français Vincent Barteau (1984) et Antonin Rolland (1955).

Mais pour battre le record de jours en jaune sans gagner le Tour, le Français de la Deceuninck-Quick Step va devoir s'accrocher dans les Alpes. Au moins au début. Recordmans en la matière, René Vietto et Ditreich Thurau avaient porté 15 jours le maillot jaune en 1947 et 1977 avant de finalement prendre, l'un comme l'autre, la 5e place à Paris. Pour le battre, Alaphilippe devrait donc… perdre le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Un scénario aussi cruel qu'improbable. Il faudra donc se contenter d'égaler le record en cédant le maillot à Val-Thorens ou gagner le Tour de France. On se doute qu'il a une préférence.