Cyclisme

Grosse frayeur pour Romain Bardet, victime d'une chute et sonné

TOUR DE FRANCE - A environ 90 kilomètres de l'arrivée, une chute dans le peloton a envoyé au tapis Nairo Quintana et Romain Bardet. Si le Colombien est reparti tout de suite, le Français, sonné, a eu plus de mal à se relever. Le leader de l'équipe AG2R La Mondiale est finalement reparti et a repris sa place dans le peloton maillot jaune, mais conservera-t-il des séquelles en fin d'étape ?

00:01:15, 19801 vues, il y a une heure