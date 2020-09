Cyclisme

VIDEO - Les Rois de la Pédale : Groupama-FDJ doit-elle changer de stratégie pour le prochain Tour ?

TOUR DE FRANCE - Marc Madiot dresse le bilan des trois semaines de course de la Groupama-FDJ, à notre micro ce dimanche. "On abordera peut-être le Tour un peu différemment…" déclare-t-il, concernant la prochaine édition de la Grande Boucle. En plateau, notre consultant Jacky Durand rebondit à ce sujet, évoquant le cas d'Arnaud Démare, en grande forme et non-sélectionné cette année.

00:03:19, 625 vues, il y a une heure