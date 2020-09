Cyclisme

VIDEO - Tour 2020 - Fritsch : "La Jumbo Visma a écrasé le Tour, mais pas Roglic…"

TOUR DE FRANCE - L'issue de ce Tour de France 2020 n'a rien d'incompréhensible pour Nicolas Fritsch. Notre consutant revient sur le duel entre les deux Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic et estime que le premier des deux était bien le plus fort.

00:02:39, 288 vues, il y a une heure