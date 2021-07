Cyclisme

Bradley Wiggins sur l'attitude du maillot jaune, Tadej Pogacar : "Il manque d’expérience, on dirait un peu un boxeur"

TOUR DE FRANCE - Quelle 14e étape décousue ! Samedi entre Carcassonne et Quillan, l'échappée a mis beaucoup de temps à se former. D'après notre consultant Bradley Wiggins, lauréat de la Grande Boucle en 2012, Tadej Pogacar aurait dû intervenir dans ce contexte, saisir l'opportunité de "bloquer la route" avec son aura de maillot jaune. Steve Chainel n'est pas d'accord et salue l'attitude de "Pogi".

00:02:59, il y a une heure