Cyclisme

"Je bascule avec Armstrong et compagnie…" : Latour n’y arrive pas en descente et Fritsch a connu ça

TOUR DE FRANCE - Pierre Latour a vécu une 18e étape frustrante, jeudi. En tête au sommet du Tourmalet, il a terminé 46e à Luz Ardiden, à cause notamment de ses piètres qualités de descendeur. Notre consultant Nicolas Fritsch évoque ce problème, qu'il a connu et qui a précipité la fin de sa carrière : "(Latour) pourra être le plus fort du monde, s'il continue à avoir ce souci, il n'y arrivera pas."

00:01:37, il y a 20 minutes