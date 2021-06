Cyclisme

Tour de France 2021 - Encore une énorme chute : Chris Froome sonné, de nouveaux abandons à déplorer

TOUR DE FRANCE 2021 - Alors qu'une première chute avait déjà ébranlé le peloton plus tôt dans la journée, les coureurs n'en avaient pas fini avec les mauvaises nouvelles puisqu'une seconde les a secoués à sept kilomètres seulement du but. Pas moins spectaculaire, celle-ci a notamment envoyé Chris Foomr et Bryan Coquard à terre. On a bien cru que le Britannique ne repartirait pas.

00:01:47, il y a une heure