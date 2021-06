Cyclisme

Tour de France 2021 - Le profil de la 2e étape en vidéo : Double dose de Mûr-de-Bretagne

TOUR DE FRANCE 2021 - Le week-end inaugural se poursuit sur le même ton et ce 2e acte s'annonce même encore plus musculé que le premier. Le final sera haletant et sans répit avec deux ascensions de la côte de Mûr-de-Bretagne. La seconde se fera quasiment arrêtée e risque de faire très mal aux jambes les plus fragiles de ce début de Tour.

00:00:49, il y a une heure