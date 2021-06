Cyclisme

Tour de France 2021 - Le profil de la 7e étape en vidéo : Avec 249 km, voilà la plus longue étape depuis 21 ans

TOUR DE FRANCE 2021 - C'est l’une des étapes les plus intrigantes de ce Tour et très nettement la longue, avec une distance plus vue sur la Grande Boucle depuis 21 ans ! Et le final difficile promet du spectacle avec l’enchainement notamment de la côte de la Croix de Libération (4,6km à 5,3%) et du Signal d’Uchon. Situé à 18km de l’arrivée, il devrait servir de rampe de lancement aux puncheurs.

