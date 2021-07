Les descentes sont dangereuses sur le Tour de France. Même après l'étape. C'est le constat qu'ont pu faire Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Chris Froome (Israel Start-Up Nation) et Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange) mercredi. Comme souvent sur la Grande Boucle, les coureurs devaient emprunter dans l'autre sens le col qu'ils venaient de grimper pour rejoindre leurs bus garés plus bas. C'est là que le trio a vu un amateur rater un virage et faire une chute vertigineuse selon le récit de Philippe Gilbert à la RTBF.

"Dans la descente, après avoir franchi la ligne d'arrivée, je suivais un cyclo, il a raté un virage et il s'est retrouvé une vingtaine de mètres plus bas. On s'est arrêté pour le secourir avec Chris Froome et Christopher Juul-Jensen, explique le champion Belge. Ce sont des faits qui ne sont pas connus de la presse, mais hier j'ai perdu presque vingt minutes pour aider cet homme ! On a appelé les secours car il était quand même salement amoché. Ce sont des expériences qu'on vit aussi."

