Cyclisme

Tour de France 2021 : Van der Poel et Alaphilippe en jaune, Bouhanni et Cavendish lèvent les bras : les paris de Fritsch

TOUR DE FRANCE - Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe vont porter le maillot jaune durant cette Grande Boucle (26 juin-18 juillet), selon les "paris" de notre consultant Nicolas Fritsch. Il s'aventure aussi à des pronostics plus osés, imaginant notamment une victoire de Nacer Bouhanni... et pas à l'issue d'un sprint massif. Tadej Pogacar et Mark Cavendish vont aussi s'illustrer d'après lui.

00:04:57, il y a 42 minutes