Cyclisme

Le profil de la 2e montée du Ventoux : L'ascension classique en hors catégorie

TOUR DE FRANCE 2021 - Le Mont Ventoux sera escaladé à deux reprises mercredi lors de la 11e étape. Le second passage débutera à Bédoin. C'est la montrée traditionnelle. La plus dure, aussi, et de loin, avec 15,7 kilomètres de montée à 8,8% de moyenne. La pente ne prend jamais des proportions monstrueuses, mais elle ne permet pas non plus de souffler un seul instant.

00:00:56, il y a 19 heures