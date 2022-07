Cyclisme

"C'est le seul moment où ma copine peut me voir" : Tony Gallopin et Pierre-Luc Périchon s'amusent dans un peloton arrêté

TOUR DE FRANCE - Tony Gallopin et Pierre-Luc Périchon ont pris leur mal en patience avec un trait d'humour, ce mardi lors de la 10e étape, interrompue entre Morzine et Megève. La discussion des coureurs français de Trek-Segafredo et Cofidis en images, et en son, alors que le peloton allait repartir, après avoir été arrêté par une action de manifestants.

00:00:23, il y a 7 minutes