Lotto a dévoilé mercredi la composition de son équipe pour le Tour de France 2022 . L'équipe belge comptera avant tout sur Caleb Ewan. Le sprinteur australien, vainqueur de cinq étapes par le passé mais éliminé sur chute en 2021 dès la troisième étape, aura notamment quatre coureurs à ses côtés (Janse van Rensburg, Frison, Vermeersch, Van Moer).

"Il est l'un des coureurs les plus rapides du peloton et il représente notre meilleure chance de victoire", a estimé le directeur de l'équipe belge, John Lelangue, sur ce groupe qui ne comporte pas deux des éléments habituels du train d'Ewan (De Buyst, Kluge). "Philippe Gilbert, Andreas Kron et Tim Wellens ont eux montré qu'ils étaient en forme ces dernières semaines. On pourra compter sur eux dans les étapes plus vallonnées et ils pourront jouer leur carte dans les échappées", a ajouté le responsable de l'équipe.

Philippe Gilbert (40 ans le 5 juillet) courra pour la douzième fois le Tour dans lequel il a gagné une étape et porté le maillot jaune en 2011. A l'opposé, Florian Vermeersch, deuxième de Paris-Roubaix 2021, et Andreas Kron découvriront la Grande Boucle.

L'équipe Lotto au Tour de France

Caleb Ewan (BEL), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Reinardt Janse van Rensburg (AFS), Andreas Kron (ALL), Brent Van Moer (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL)

