Tour de France

La 14e étape n'a pas bouleversé la hiérarchie samedi, même si l'arrivée à Mende avec l'ascension de la Côte de la Croix Neuve, dite Montée Laurent Jalabert, a confirmé certaines tendances observées ces derniers jours. Tadej Pogacar a mis sous pression Jonas Vingegaard et les deux hommes se sont isolés mais sans creuser des écarts très importants.

Toutefois, ce duo a repris une quinzaine de secondes à Geraint Thomas. Le Gallois occupe toujours la troisième place du podium provisoire. Thomas, lui-même, a doublé son avantage sur Romain Bardet. Le Français de l'équipe DSM, un peu dans le dur dans la Croix Neuve, comptait neuf secondes de retard sur le vainqueur du Tour 2018, il est désormais à 18. Ce n'est pas grand-chose, mais cela confirme que, depuis le Granon, Bardet est un peu plus à la lutte pour garder le contact.

La très bonne affaire est à mettre au crédit de Louis Meintjes. Le Colombien était présent dans l'échappée du jour, à laquelle le peloton a laissé (beaucoup) de marge. A défaut de pouvoir lutter pour la victoire d'étape, Meintjes grimpe de six places dans la hiérarchie. Il intègre le Top 10 et se retrouve 7e, dans le même temps que David Gaudu. Mais que c'est serré. Entre Adam Yates (5e) et David Gaudu (8e), ils sont quatre en... 18 secondes. Et tout ce joli monde peut encore croire au podium.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +2'22" 3. Geraint Thomas Ineos - Grenadiers +2'43" 4. Romain Bardet DSM +3'01" 5. Adam Yates Ineos - Grenadiers +4'06" 6. Nairo Quintana Arkea +4'15" 7. Louis Meintjes Intermaché +4'24" 8. David Gaudu Groupama FDJ +4'24" 9. Tom Pidcock Ineos - Grenadiers +8'49" 10. Enric Mas Movistar +9'58" 11. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +10'32" 12. Alexey Lutsenko Astana +11'23" 13. Steven Kruijswijk Jumbo Visma +17'16" 14. Neilson Powless Education First +18'11" 15. Bob Jungels AG2R +23'19"

