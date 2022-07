Et si le podium du Tour 2022 était d'ores et déjà connu ? La lutte pour monter sur la boîte s'annonçait acharnée, mais la première des trois étapes des Pyrénées, mardi, a consolidé la position de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Geraint Thomas. Entre ces trois-là, rien n'a bougé. Mais derrière le Britannique, un bon petit écart est fait puisque Nairo Quintana, 4e, pointe tout de même à plus d'une minute trente du leader de l'équipe INEOS.

Le grand battu du jour se nomme Romain Bardet. C'est lui qui occupait la 4e place au départ de cette 16e étape. Mais le Français a souffert mardi dès le Port de Lers. S'il a recollé dans la descente, Bardet a lâché pour de bon dans le Mur de Péguère. Il a lâché plus de trois minutes trente sur le groupe maillot jaune à Foix et perd cinq places au classement général (9e, à 6'37").

Romain Bardet est dépassé par Aleksandr Vlasov, présent dans l'échappée du jour et qui réintègre ainsi le Top 10, par Louis Meintjes, Adam Yates, Nairo Quintana mais aussi David Gaudu. Le Breton en a bavé lui aussi et il a cédé dans Péguère mais en revenant au courage dans la descente vers Foix, le leader de l'équipe Groupama - FDJ a sauvé les meubles et gagné sa place dans le Top 5. Elle sera dure à défendre mercredi et jeudi, mais pour l'heure, le protégé de Marc Madiot peut avoir le sourire.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +2'22" 3. Geraint Thomas Ineos - Grenadiers +2'43" 4. Nairo Quintana Arkea +4'15" 5. David Gaudu Groupama FDJ +4'24" 6. Adam Yates Ineos - Grenadiers +5'28" 7. Louis Meintjes Intermaché +5'46" 8. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +6'18" 9. Romain Bardet DSM +6'37" 10. Tom Pidcock Ineos - Grenadiers +10'11" 11. Enric Mas Movistar +12'45" 12. Alexey Lutsenko Astana +14'10" 13. Neilson Powless Education First +18'02" 14. Valentin Madouas Groupama FDJ +22'20" 15. Bob Jungels AG2R +26'06"

