Cyclisme

Esseulé dans un deuxième peloton, Tadej Pogacar a pris les choses en main à 100 km de l'arrivée de la 10e étape du Tour

TOUR DE FRANCE - Début de course échevelé, ce mardi entre Morzine et Megève. A tel point que Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'est retrouvé à l'arrière d'un peloton coupé en deux, à une centaine de bornes de l'arrivée de la 10e étape. Le maillot jaune s'est retourné, puis n'a pas compté sur le moindre équipier pour opérer la jonction et rétablir la situation. La séquence en vidéo.

00:00:56, il y a une heure