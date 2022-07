Cyclisme

Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM) : "Le Col de Spandelles n'est pas connu du grand public mais il est très dur"

TOUR DE FRANCE - Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM) est candidat à l'échappée, ce jeudi en direction d'Hautacam. Il le confie à Lourdes, au départ de la 18e étape, à Louis-Pierre Frileux. Le baroudeur français de 27 ans espère que les ténors laisseront plus de marge aux fuyards que la veille, vers Peyragudes. Il dit également se méfier du Col de Spandelles, pas le plus prestigieux, et pourtant...

00:01:25, il y a une heure